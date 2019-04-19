وصول عدد معتقلى احتجاجات المناخ فى لندن إلى 400 شخص

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، إن عدد المعتقلين فى مظاهرات لندن الخاصة بالتغير المناخى، وصل إلى 400 شخص، مع أمتداد التظاهرات لليوم الرابع على التوالى.

وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الجمعة، أن الاحتجاجات المناهضة للتغير المناخى، عرقلت الحركة فى وسط لندن، حيث واصل النشطاء البيئون تدفقهم حول العديد من معالم العاصمة البريطانية.

وقامت جماعة "تمرد الانقراضط، وهى جماعة تروج للعصيان المدنى لرفع الوعى بشأن خطر تغير المناخ، بتنظيم سلسلة من الأعمال المثيرة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تتراوح بين التظاهر عراه صالات العرض البرلمانية حتى إقامة الخيام فى الشوارع الرئيسية.