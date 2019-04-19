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وزيرة الهجرة تحذر من حملات أهل الشر على صفحات التواصل لمقاطعة الإستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:54 م
وزيرة الهجرة تحذر من حملات أهل الشر على صفحات التواصل لمقاطعة الإستفتاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب
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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد ، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالإيجابية والتفاعل ،  التي ظهرت على المصريين بالخارج خلال اليوم الأول من الاستفتاء على بعض مواد الدستور، حيث حرصوا على المشاركة في الاستفتاء، وقدموا صورة مشرفة للوطنية والإيجابية.

وقالت وزيرة الهجرة  ، أن غرفة عمليات الوزارة التي تابعت عملية الاستفتاء خلال اليوم الأول،  رصدت مشاهد مشرفة من المواطنين في مختلف دول العالم وخاصة في دولتي السعودية والكويت، وقدمت الوزيرة تحياتها للأسر المصرية بالخارج التي قطعت مسافات طويلة لتصل لمقار اللجان الانتخابية وتشارك بإيجابية في العملية السياسية، رافعين الإعلام، ومرددين الهتافات الوطنية،  حيث تنوعت صور المشاركين ما بين كبار السن والشباب، وبين العلماء والعمال، كما وجهت تحية خاصة للمرأة المصرية بالخارج التي حرصت على تقدم الصفوف وتحفيز أفراد أسرتها لتدعم جهود التنمية .

وحذرت الوزيرة  ،من الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المغرضة التي تطلقها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للمقاطعة، والتي رصدتها غرفة العمليات، حيث تعكس فزع جماعات الشر، من الصورة المشرفة التي قدمها المصريين في الخارج، مؤكدة ثقتها بأن الأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التفاعل والمشاركة من جميع الفئات والأعمار في بناء مستقبل وطنهم مصر.

 

 
 
 

 


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وزيره الهجره

نبيله مكرم

التعديلات الدستوريه




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