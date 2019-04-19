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نيابة دمياط تقرر حبس مدير عام الصرف الصحى برأس البر لاختلاسه 7 ملايين جنيه

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:23 م
نيابة دمياط تقرر حبس مدير عام الصرف الصحى برأس البر لاختلاسه 7 ملايين جنيه حبس - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
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قررت النيابة العامة بدمياط حبس مدير عام الصرف الصحى برأس البر السابق 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 6908 لسنة 2018 بتهمة التربح واختلاس 7 ملايين جنيه قيمة تواطئه مع شركة المنسوجات التركية العاملة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط بإلقاء الصرف الصناعى للمصنع دون معالجة، بما تسبب فى سوء حالة المحطة الغير مؤهلة لاستقبال الصرف الصناعى الغير معالج. 

وتبين أن المذكور حصل على 7 مليون جنيه من الشركة مقابل عمل خط لالقاء ااصرف الصناعى الغير معالج بمحطة الصرف الصحي برأس البر دون علم او إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط. 
 
كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بدمياط قد احالت " محمد. ا "  مدير إدارة الصرف الصحي برأس البر إلى النيابة العامة بدمياط، وأوقفته عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه. 
 
وقرر رئيس نيابة بندر دمياط حبس المذكور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخطار محكمة استئناف المنصورة من أجل تحديد موعد للمحاكمة العاجلة كون المتهم موظف عام. 
 
 
 
 
 

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