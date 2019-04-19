نواب حزب العمال يحثون كوربين على عدم نسف إمكانية التوصل لاتفاق مع الحكومة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مجموعة من نواب حزب العمال، يحثون جيريمي كوربين، زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال، على عدم "نسف" احتمالية التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء، تيريزا ماي من خلال الإصرار على إجراء استفتاء ثانٍ.

ومن المقرر أن يرسل أعضاء البرلمان، بمن فيهم ستيفن كينوك وغلوريا دي بييرو، خطابًا إلى زعيم حزب العمال مطلع الأسبوع المقبل يحددون فيه "تحفظاتهم العميقة على الاستفتاء الثاني"، والتي يعتقدون أنها ستكون "مثيرة للخلاف.. وليست حاسمة".

كما يعبرون عن قلقهم من أن الإصرار على إجراء استفتاء ثان قد يتسبب في انهيار المحادثات مع الحكومة، نظرا لأن أعضاء البرلمان المحافظين لن يدعموا هذه الفكرة أبدًا.

وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن حزب العمال التزم بالإبقاء على استفتاء ثانٍ على الطاولة كخيار لإيقاف "حزب المحافظين المؤذي"، ولكن هناك آراء متضاربة داخل الحزب – خاصة بين كبار النواب - حول ما إذا كان ينبغي الإصرار على هذا الخيار إذا كان بإمكان كوربين تأمين اتفاق مع المحافظين.

كان كير ستارمر، وزير الظل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، في طليعة من يطالبون بإجراء استفتاء ثانٍ كخيار مفضل على أي صفقة للخروج، لكن آخرين يخشون أن يفقد هذا الدعم لحزب العمال في بعض معاقل من صوتوا لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يونيو 2016.