video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نواب حزب العمال يحثون كوربين على عدم نسف إمكانية التوصل لاتفاق مع الحكومة

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:31 ص
نواب حزب العمال يحثون كوربين على عدم نسف إمكانية التوصل لاتفاق مع الحكومة تيريزا ماى وجيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن مجموعة من نواب حزب العمال، يحثون جيريمي كوربين، زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال، على عدم "نسف" احتمالية التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء، تيريزا ماي من خلال الإصرار على إجراء استفتاء ثانٍ.
 
ومن المقرر أن يرسل أعضاء البرلمان، بمن فيهم ستيفن كينوك وغلوريا دي بييرو، خطابًا إلى زعيم حزب العمال مطلع الأسبوع المقبل يحددون فيه "تحفظاتهم العميقة على الاستفتاء الثاني"، والتي يعتقدون أنها ستكون "مثيرة للخلاف.. وليست حاسمة".
 
كما يعبرون عن قلقهم من أن الإصرار على إجراء استفتاء ثان قد يتسبب في انهيار المحادثات مع الحكومة، نظرا لأن أعضاء البرلمان المحافظين لن يدعموا هذه الفكرة أبدًا.
 
وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن حزب العمال التزم بالإبقاء على استفتاء ثانٍ على الطاولة كخيار لإيقاف "حزب المحافظين المؤذي"، ولكن هناك آراء متضاربة داخل الحزب – خاصة بين كبار النواب - حول ما إذا كان ينبغي الإصرار على هذا الخيار إذا كان بإمكان كوربين تأمين اتفاق مع المحافظين.
 
كان كير ستارمر، وزير الظل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، في طليعة من يطالبون بإجراء استفتاء ثانٍ كخيار مفضل على أي صفقة للخروج، لكن آخرين يخشون أن يفقد هذا الدعم لحزب العمال في بعض معاقل من صوتوا لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يونيو 2016. 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أخيرا رئيسة وزراء بريكست تحرز هدفا .. إشادة بمحادثات "ماى- كوربين" البناءة.. البرلمان البريطاني يدعم اقتراحا بتجنب الخروج دون اتفاق.. ولندن تستعد بـ10 ألاف شرطى لمواجهة اضطرابات محتملة بعد "الانسحاب"

كوربين

اخبار العالم

جيريمى كوربين

الاتحاد الاوروبى

المملكة المتحدة

بريكست

تيريزا ماى




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة