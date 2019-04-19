نقيب المهندسين: رفضنا إحالة المجلس السابق للتحقيق رغم طلب أعضاء بالعمومية

قال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، إن أعضاء مجلس النقابة الحالى جميعهم لا ينتظروا أى عائد من النقابة، ولا يتقاضون أى بدلات، خاصة أن أغلبهم يتولون مراكز بالدولة، وعلاقتهم جيدة بالجهات الحكومية والتى تساعد النقابة فى تلبية مطالب أعضائها.

وأضاف خلال كلمته، اللقاء المفتوح مع مهندسى جنوب الصعيد، المنعقد الآن، بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان له 55 ملاحظة على ميزانية المجلس السابق، والتى بلغ حجم العجز بها 220 مليون جنيه، ورغم عدم مسئولية المجلس الحالى عما ورد بها، تم تعديلها والتعامل معها، ورفض أعضاء المجلس إحالة المجلس السابق للتحقيق، رغم وجود مطالب لأعضاء بالجمعية العمومية بذلك، فى المقابل، شهدت عمومية ميزانية المجلس الحالى بفائض 178مليون جنيه، هتافات قبل إعلان أى شئ، "باطل"، بالإضافة إلى إطلاق دعوات إلى دعوات لزيادة المعاشات إلى 1800 جنيه، من 700جنيه، فى محاولات لإفشال جهود النقابة فى الوقت الحالى.

واستطرد ضاحى: ما الدافع الذى يجعل أشخاص ترتكب كل هذه الأفعال، و"تستموت" لتظل فى النقابة؟، وتجرى محاولات سلبية لإجراء دعاية انتخابية، لقرب موعد إجراء انتخابات التجديد النصفى، من المفترض أن كل تلك الأعمال تقدم بشكل تطوعى، وإذا كنا نعمل عمل هندسى فعلينا أن نحترمه.

من ناحية أخرى، قال نقيب المهندسين، إن خريجى كليات الهندسة من الجامعات الحكومية ذات مستوى راق، إلا أن بعض المؤسسات الأخرى تقدم تعليما هندسيا لا يرتقى إلى المستوى المطلوب لمزاولة مهنة الهندسة، وبالتالى اهتمت النقابة بالتعاون مع النقابات الفرعية، بعمل دورات تدريبية لإعادة تأهل المهندسين حديثى التخرج، من خلال إنشاء مراكز للتدريب فى بعضها، واستغلال مقرات النقابات الفرعية فى فرعيات أخرى.

وأشار إلى اتجاه النقابة لإعادة الاستثمار، والاستغلال الأمثل، لأصول النقابة، والتى توقفت منذ فترة طويلة، وتم إجراء تقييم مبدأى لها جميعا من خلال متخصصين، ومن المنتظر وصول خبراء ألمان منتصف رمضان المقبل، لدراسة إمكانية إعادة تشغيل المصنع، لافتا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف النقابات الفرعية مع النقابة العامة ليتم تحقيقه بسهولة.