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نقابة النظافة والتجميل توجه العاملين بقطاعات الهيئة بالمشاركة فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:07 م
نقابة النظافة والتجميل توجه العاملين بقطاعات الهيئة بالمشاركة فى الاستفتاء التعديلات الدستورية
كتب أحمد عرفة
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وجهت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، العاملين بقطاعات الهيئة للتوجه إلى صناديق الاقتراع، موضحة لهم إجراءات الاقتراع وأماكن المقرات الانتخابية وذلك تيسيرا لهم أثناء الادلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

 

وأكد مختار أبو الفتوح رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامه للنظافة والتجميل بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة أنه سوف يتم توفير وسائل لنقل العاملين للمقراتهم الانتخابية، حيث أكد جميع العاملين بتوجههم إلى الاستفتاء على الدستور سيكون واجب وطنى ومسؤولية من أجل مستقبل أفضل.


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