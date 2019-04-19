نائب محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية قبل الاستفتاء

الإسكندرية ـ جاكلين منير

تفقد أحمد جمال نائب محافظة الإسكندرية، مساء اليوم عددا من اللجان والمقار الانتخابية بنطاق أحياء وسط والجمرك وغرب، وذلك للإطمئنان والتأكد من التجهيزات النهائية لاستقبال الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، والتى ستبدأ غدا السبت أيام 20 و21 و 22 إبريل الجارى، وفى إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية.

وأكد نائب محافظ الإسكندرية أن جميع قيادات وأجهزة المحافظة فى حالة استعداد وتنسيق تام لتوفير كافة التجهيزات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وإخراجها بصورة جيدة وتسهيلها على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الإعاقة.

واستفسر نائب المحافظ من القوات الأمنية المسئولة عن المقار الانتخابية عن تواجد أية إحتياجات لهم ليتم توفيرها فورا، مشددا على رؤساء أحياء وسط والجمرك وغرب بالمتابعة المستمرة لمحيط المقار الانتخابية والتنسيق الفورى مع كافة الجهات المعنية لإزالة أى عقبات طارئة.

رافق نائب المحافظ فى الجولة، اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، والمهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك، واللواء هشام كمال رئيس حى غرب، والقائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.