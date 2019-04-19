مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يسعى "اليوم السابع" دائما على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، و يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 3:53 ص

الظهر 11:54 ص

العصر 3:30

المغرب 6:25

العشاء 7:45

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 3:55 ص

الظهر 11:59

العصر 3:36

المغرب 6:30 م

العشاء 7:52 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 3:48

الظهر 11:50 م

العصر 3:26 م

المغرب 21: 6 م

العشاء 7:42 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 3:46 ص

الظهر 11:42

العصر 3:15

المغرب 6:10 م

العشاء 7:29 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 3:57 ص

الظهر 11:48 ص

العصر 3:17 م

المغرب 6:14 م

العشاء 7:30

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

الفجر 4:36 ص

الظهر 12:20 م

العصر 3:44 م

المغرب 6:44 م

العشاء 7:56 م

المدينة المنورة

الفجر 4:30 ص

الظهر 12:20 م

العصر 3:49 م

المغرب 6:48 م

العشاء 8:01 م

الرياض

الفجر 4:02 ص

الظهر 11:52 ص

العصر 3:21 م

المغرب 6:20 م

العشاء 7:33 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 3:39

الظهر 11:39 م

العصر 3:14 م

المغرب 6:10

العشاء 7:29 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 4:32 ص

الظهر 12:22 م

العصر 3:50 م

المغرب 6:46 م

العشاء 8:02 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 4:16 ص

الظهر 12:27 م

العصر 4:06 م

المغرب 7:02 م

العشاء 8:26

مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 3:48 ص

الظهر 11:47 ص

العصر 3:22 م

المغرب 6:16 م

العشاء 7:37 م