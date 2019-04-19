مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يسعى "اليوم السابع" دائما على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، و يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:53 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 3:30
المغرب 6:25
العشاء 7:45
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:55 ص
الظهر 11:59
العصر 3:36
المغرب 6:30 م
العشاء 7:52 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:48
الظهر 11:50 م
العصر 3:26 م
المغرب 21: 6 م
العشاء 7:42 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:46 ص
الظهر 11:42
العصر 3:15
المغرب 6:10 م
العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:57 ص
الظهر 11:48 ص
العصر 3:17 م
المغرب 6:14 م
العشاء 7:30
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
الفجر 4:36 ص
الظهر 12:20 م
العصر 3:44 م
المغرب 6:44 م
العشاء 7:56 م
المدينة المنورة
الفجر 4:30 ص
الظهر 12:20 م
العصر 3:49 م
المغرب 6:48 م
العشاء 8:01 م
الرياض
الفجر 4:02 ص
الظهر 11:52 ص
العصر 3:21 م
المغرب 6:20 م
العشاء 7:33 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 3:39
الظهر 11:39 م
العصر 3:14 م
المغرب 6:10
العشاء 7:29 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 4:32 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:50 م
المغرب 6:46 م
العشاء 8:02 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 4:16 ص
الظهر 12:27 م
العصر 4:06 م
المغرب 7:02 م
العشاء 8:26
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 3:48 ص
الظهر 11:47 ص
العصر 3:22 م
المغرب 6:16 م
العشاء 7:37 م
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