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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19-4-2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب
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يسعى "اليوم السابع" دائما على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، و يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
الفجر 3:53   ص 
 
الظهر 11:54 ص 
 
العصر 3:30 
 
المغرب 6:25 
 
العشاء 7:45 
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
الفجر 3:55 ص 
 
الظهر 11:59 
 
العصر 3:36 
 
المغرب 6:30 م 
 
العشاء 7:52 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
الفجر 3:48 
 
الظهر 11:50 م 
 
العصر 3:26 م 
 
المغرب 21: 6 م 
 
العشاء 7:42 م 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
الفجر 3:46 ص 
 
الظهر 11:42 
 
العصر 3:15 
 
المغرب 6:10 م 
 
العشاء 7:29 م 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
الفجر 3:57 ص 
 
الظهر 11:48 ص 
 
العصر 3:17 م 
 
المغرب 6:14 م 
 
العشاء 7:30 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
مكة 
 
الفجر 4:36 ص 
 
الظهر 12:20 م 
 
العصر 3:44 م 
 
المغرب 6:44 م 
 
العشاء 7:56 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
الفجر 4:30 ص 
 
الظهر 12:20 م 
 
العصر 3:49 م 
 
المغرب 6:48 م 
 
العشاء 8:01 م 
 
 
 
الرياض 
 
الفجر 4:02 ص 
 
الظهر 11:52 ص 
 
العصر 3:21 م 
 
المغرب 6:20 م 
 
العشاء 7:33 م 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
الفجر 3:39 
 
الظهر 11:39 م 
 
العصر 3:14 م 
 
المغرب 6:10 
 
العشاء 7:29 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
الفجر 4:32 ص 
 
الظهر 12:22 م 
 
العصر 3:50 م 
 
المغرب 6:46 م 
 
العشاء 8:02 م 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
الفجر 4:16 ص 
 
الظهر 12:27 م 
 
العصر 4:06 م 
 
المغرب 7:02 م 
 
العشاء 8:26 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
الفجر 3:48 ص 
 
الظهر 11:47 ص 
 
العصر 3:22 م 
 
المغرب  6:16 م 
 
العشاء 7:37 م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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