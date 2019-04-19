video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منافذ "كلنا واحد" تهزم جشع التجار وتوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:04 م
منافذ "كلنا واحد" تهزم جشع التجار وتوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة معارض "كلنا واحد"
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة فى فعاليات المرحلة الجديدة من مبادرة كلنا واحد من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30 %.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة فى مبادرة ( كلنا واحد -  أهلاً رمضان) وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع فى افتتاح منافذ "أمــان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال (132) منفذ على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلاً عن إفتتاح وتطوير (13) منفذاً جديداً بنطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية.

  

 

  

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منافذ كلنا واحد توفر الأغذية بأسعار مخفضة للمواطنين قبل رمضان

صور.. إقبال كبير من السيدات على شوادر "كلنا واحد" لشراء مستلزمات رمضان

السيسي

كلنا واحد

منافذ امان

توفير السلع الغذائية

الغلاء




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة