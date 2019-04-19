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مستشارة الإتحاد الافريقى تدلى بصوتها فى سفارة مصر ببلجراد

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:17 م
مستشارة الإتحاد الافريقى تدلى بصوتها فى سفارة مصر ببلجراد السفيرة نميرةً نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي
كتبت- هناء أبو العز
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أدلت السفيرة نميرةً نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي،  بصوتها  في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ، اليوم في  مقر السفارة المصرية في بلجراد .

وتجري عملية التصويت في (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 


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