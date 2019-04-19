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خالد صلاح
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محافظ الوادى الجديد يدعم " مركز شباب بدخلو " بـ 50 ألف جنيه

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:47 م
محافظ الوادى الجديد يدعم " مركز شباب بدخلو " بـ 50 ألف جنيه خلال اللقاء
كتب فريق المحافظات
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تفقد اللواء محمد الزملوط ،  محافظ الوادي الجديد مركز شباب بدخلو ،  يرافقة كمال ابراهيم  ، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة و بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة وعدد من التنفيذيين
 
وأشاد الزملوط ،  بأعمال التطوير التي تمت بالجهود الذاتية وشملت اقامة مصلي وصاله لياقة بدنية، بالاضافة الي مشروع زراعة الف نخلة تابع للمركز وكذلم نادي اجتماعي مجهز كمتنفس للمواطنين ولاقامة المناسبات وذلك خلال زيارته لمركز الداخلة .
 
ودعم المحافظ  ، مركز الشباب بمبلغ 50 الف جنيه تقديرا لما قام به من أعمال تطوير وانشاءات وللمساهمة في اقامة مشروع 5 صوب زراعية وتجهيزها باحداث وسائل الري الحديث . 
 
وفي سياق متصل التقي محافظ الوادي الجديد مع مواطني قرية القصر للوقوف علي اهم المشكلات وايجاد حلول سريعة لها ،  وأوضح الزملوط خلال اللقاء جهود الدولة لدفع عجلة الاستثمار علي أرض المحافظة في المجالات المتنوعة، وحرصها بتطوير كافة الخدمات الاساسية بمختلف القطاعات التي تسهم في انجاح المشروعات ، وحثهم علي المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر اجراءه غدا ولمده 3 أيام ، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن ، ولمستقبل أفضل للاجيال القادمة .
 
وأعلن المحافظ  ، عن تخصيص 15 فدان لانشاء كليات جديدة لجامعة الوادي الجديد بالداخلة ، موجها  بقيام مركز الداخلة بسرعة توفير السولار لتشغيل ماكينات مكافحة الحشرات لتضرر الاهالي من حشرة البعوض الناتجة من بركة القرية.
 
 

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