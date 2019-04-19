محافظة القاهرة تنظم ماراثون مشى اليوم لحث المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة فى السابعة من صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه ماراثون مشى تحت شعار "شارك"، تحت رعاية محافظ القاهرة، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يشارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة، و10 آلاف شاب من شباب القاهرة.

وينطلق الماراثون من ساحة ميدان عابدين أمام ديوان محافظة القاهرة، وصولا الي ميدان سراى الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير.