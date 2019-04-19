مارثون الاستفتاء يواصل الانطلاق فى الخارج.. سفارات العالم تفتح أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم على تعديلات الدستور.. كوريا الجنوبية والصين واستراليا على رأسهم.. وسفير مصر بنيوزيلندا: هناك أقبال كبير

كتب: هاشم الفخرانى - أحمد جمعة - هانى محمد - أحمد علوى

استكمالا للعرس الديموقراطى المصرى الذى يجرى فى بعض دول العالم، فتحت منذ قليل السفارة المصرية فى عاصمة كوريا الجنوبية، أبوابها أمام المصوتين على التعديلات الدستورية.

كما فتحت أيضا السفارة المصرية فى العاصمة الصينية بكين أبوابها أمام المصوتين على التعديلات الدستورية.

نيوزيلندا تفتح أبواب سفارتها امام المصريين

كما استقبلت السفارة المصرية فى نيوزيلندا أيضاً أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات لبعض بنود الدستور، وذلك فى تمام الساعة 11 مساء الخميس التاسعة صباحاً بتوقيت أوكلاند، وذلك لمدة ثلاثة أيام بعد إقرارها البرلمان يوم الثلاثاء الماضى.

وشهدت السفارة المصرية فى نيوزيلندا تصويت أول سيدة مصرية بالعالم تصوت فى التعديلات الدستورية، والتى تدعى منال الحسينى، حيث إن سفارة مصر فى نيوزيلندا أول سفارة تفتح أبوابها لتصويت المصرين بالخارج.

سفير مصر بنيوزيلدنا: هناك أقبال كبير على التصويت

وبدوره، قال السفير المصرى فى نيوزيلندا طارق الوسيمى أن السفارة المصرية فى نيوزيلندا فتحت أبوابها لأبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد، مؤكدا أن السفارة أنجزت كافة الاستعدادات للازمة وأخطرت الجالية المصرية لحثها على المشاركة.

واضاف الوسيمى ليوم السابع أن هناك اقبالا على التصويت من قبل المصرين بنيوزيلندا على التعديلات الدستورية منذ فتحت السفارة ابوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة.

وتابع السفير المصرى بنيوزيلندا أن اليوم هو يوم اجازة فيما يعرف بيوم جود فرايداى ، داعيا المصريين للإدلاء بأصواتهم .

سفارة مصر باستراليا تستقبل المصريين

بدورها فتحت السفارة المصرية فى العاصمة الأسترالية كانبرا والقنصلية العامة فى سيدنى أبوابها أمام المصوتين على التعديلات الدستورية فى تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة التاسعة صباح الجمعة بتوقيت استراليا.

ويبلغ عدد المصريين المغتربين بالخارج حسب آخر احصائية، 6 ونصف مليون فى الدول العربية أى بنسبة 65.8%، من إجمالى المصريين البالغ عددهم 9.5 مليون مصرى.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين العاملين بها إذ يبلغ عدد المصريين بالسعودية نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين فى الدول العربية.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.