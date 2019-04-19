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مؤسسة فرنسية تنشر فيديو لحشرات ودجاج نافق بمزرعة مطاعم كنتاكى فى باريس

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:28 م
مؤسسة فرنسية تنشر فيديو لحشرات ودجاج نافق بمزرعة مطاعم كنتاكى فى باريس دجاج مريض فى مطاعم كنتاكى
كتب : أحمد جمعة
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نشرت مؤسسة معنية بالدفاع عن الحيوانات، مقطع فيديو يرصد لقطات صادمة من مزرعة دجاج فى فرنسا، تتبع لسلسلة المطاعم الشهيرة "كنتاكى" فى باريس.

وقالت مؤسسة "دى إكس إى" الفرنسية، فإن 25 ألفا من رؤوس الدجاج جرى تكديسها فى مكان ضيق للغاية، حتى إنها لم تعد تجد فُسحة  للحركة.

ومن الأمور التى تبعث على القلق الصحى، هو أن الدجاج الذى تجرى تربيته فى المكان، يظهر على ريشه بوضوح نوع من الحشرات المصاصة للدماء.

ويقول خبراء إن هذه الحشرات تنقل عشرات الأمراض، ومنها الأنفلونزا والسالمونيلا، فضلا عن أن الطيور تصاب بفقر فى الدم حين تتعرض للسع الحشرة المؤذية بشكل مستمر.

وفى بعض اللقطات، تبدو دجاجات كثيرة وقد فقدت الجزء الأكبر من الريش الذي يكسوها، بسبب اجتياح الحشرات المتطفلة، فيما تصاب الطيور بإجهاد حاد جراء التعرض للسع، وتنفق الكثير من الرؤوس بسبب الوضع الكارثي الذي تعيش فيه.

واعتبر مدافعون عن حقوق الحيوان الفيديو "فضيحة" لسلسلة كنتاكى الشهيرة، التي تمتلك آلاف الفروع فى عدد كبير من دول العالم.

وتقود منظمات مدافعة عن حقوق الحيوانات جهودا لإبراز الظروف القاسية التى تتربى فيها الحيوانات، فى مسعى توعوى ضد الإساءة إلى هذه الكائنات، أو لحث الناس على التحول إلى نظام غذائى نباتى.


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مطاعم كنتاكى

دجاج نافق فى كنتاكى

مطاعم كنتاكى الشهيره

فيديو صادم لدجاج كنتاكى




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