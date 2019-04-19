video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤتمر جماهيرى حاشد قبل انطلاق التصويت على الاستفتاء بالمنوفية

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:23 م
مؤتمر جماهيرى حاشد قبل انطلاق التصويت على الاستفتاء بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

نظم مركز شباب قرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مؤتمر جماهيرى حاشد للتعريف بالتعديلات الدستورية بحضور نخبة من القيادات السياسية والتنفيذية بالمنوفية والإعلاميين.

عقد المؤتمر تحت شعار " أنزل وشارك واعمل الصح " ويوم فى حب مصر، بحضور الدكتور أحمد القزاز،  رئيس مركز ومدينة اشمون، مجدى رياض وسالم الجندى نائبى رئيس المدينة، سعيد عبدالعزيز امين شعبة المبدعين، الدكتور أنور الشهبه مدير أوقاف اشمون، القص فليمون يونان،  راعى كنيسة منيل عروس، ممدوح عطية نجم الدين عمدة القرية وسعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية ، حيث أشرف  على تنظيم المؤتمر المحاسب ماهر فهيم عبدالحليم ،  ومحمد ممدوح نجم الدين رئيس مجلس إدارة مركز شباب شعشاع، وبحضور العديد من القيادات .

وأكد الجميع على ضرورة المشاركة المشاركة التصويت على التعديلات الدستورية أجل الاستقلال وتحقيق التقدم والحفاظ على الوطن ، كما تضمن المؤتمر شرحا   للمواد التى سيتم تعديلها . 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

611 لجنة فرعية و522 مركزا انتخابيا تستقبل 2 مليون و621 ألف ناخب بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التعديلات الدستورية

أشمون

شعشاع




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة