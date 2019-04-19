كيف تستخدم "الحبر الفسفورى" فى الاستفتاء على تعديل الدستور × 6 خطوات

كتب أحمد حسنى

تسهيلا على المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الإجراءات للتسهيل عليهم خلال أيام الاستفتاء.

وينشر "اليوم السابع" كيفية استخدام الحبر خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كمل يلى:

1- يجب رج زجاجة الحبر قبل فتحها.

2- لا يجب صب الحبر فى غطاء الزجاجة أو أى محتوى أخر.

3- التأكد من غمس إصبع السبابة باليد اليمنى حتى العقلة الأولى.

4- يتم إرشاد الناخب بوضع الإصبع إلى الأعلى فى الهواء حتى يجف.

5- يراجع فى ذلك اللوحة الإرشادية المعلقة داخل اللجنة الفرعية بشرح خطوات استخدام الحبر الفسفورى.

6- يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومى من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه فى الحبر الفسفورى.