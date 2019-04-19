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الجمعة، 19 أبريل 2019 07:23 م
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قوات إسرائيلية تصيب 6 فلسطينيين خلال قمع مسيرة كفر قدوم

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:55 م
قوات إسرائيلية تصيب 6 فلسطينيين خلال قمع مسيرة كفر قدوم قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بينهم مصوران صحفيان وشاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، كما اعتقل متضامن فرنسى، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المركزية، شرق قلقيلية، التى انطلقت عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، إحياء لذكرى استشهاد القائد خليل الوزير "أبو جهاد"، ويوم الأسير الفلسطينى.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوبهم، ما أدى لإصابة ستة مواطنين، بينهم مصور الوكالة الصينية "شينخوا" نضال اشتية، ومصور وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أيمن النوباني، بالإضافة إلى شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، جرى تقديم العلاج لهم من قبل طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المتضامن الفرنسي "فيليب" قبل أن يقوموا باعتقاله، مشيرًا إلى أن الجنود لاحقوا الشبان داخل القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي.
وشارك في المسيرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، وعضو المجلس الوطني الأرشمندريت الأب عبد الله يوليو، راعي الروم الكاثوليك برام الله، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح" عبد الإله الأتيرة، ورئيس هيئة المتابعة العليا لشؤون الأسرى أمين شومان، وعدد من الأسرى المحررين، وقادة لجان المقاومة الشعبية، وأبناء القرية، ومتضامنون أجانب، ونشطاء سلام إسرائيليون.


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