فيديو..المصريون بميلانو يحتفلون بأغنية "يا بلادى" خلال التصويت على الاستفتاء

كتبت فاطمة شوقى

احتفلت الجالية المصرية فى ميلانو بعد مشاركتهم فى التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية بحضور القنصل العام إيهاب أبوسريع، بأغنية "يا بلادى".

وبأعلام مصر وزى موحد استعد أبناء رابطة الجالية المصرية في ميلانو وضواحيها للتوجه للاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أول أيام الاستفتاء المخصصة للمصريين فى الخارج .

وتجري عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.