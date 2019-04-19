عمدة مدينة مونتريال تتلقى تهديدات عبر وسائل التواصل الإجتماعى

مونتريال /أ ش أ/

أكدت عمدة مدينة مونتريال فاليرى بلانت، الخميس، تلقيها رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الإجتماعى، مشيرة إلى أنها أحالت هذه الرسائل إلى جهاز شرطة المدينة.

وأشارت العمدة - فى حديث لراديو كندا - إلى أنها تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وأنها لا تتسامح إطلاقا معها، وقالت "يعتقد الناس الجالسون أمام شاشة الحاسب الآلى أنه لا ينبغى أن يكونوا حذرين وبإمكانهم أن يقولوا ما يريدون، وهذا خطأ".

وتتعرض العمدة للتهديد بسبب موقفها المندد بمشروع القانون حول علمانية الدولة الذى قدمته حكومة حزب الكاك برئاسة فرانسوا لوجو.

وسبق أن أشارت إلى أنها تلقت فى الأسابيع الماضية رسائل حاقدة وسباب ورسائل مهينة على حسابها على موقعى فيسبوك وتويتر.