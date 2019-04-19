عامل مزلقان العياط: ضحية القطار عبرت من أسفل البوابة المغلقة ولقت حتفها

كتب بهجت أبو ضيف

قال عامل مزلقان قرية البليدة بالعياط، الذى شهد مصرع ربة منزل نتيجة اصطدام قطار بها، بأنه قبل وصول القطار للمزلقان، تم إغلاق البوابة الخاصة بعدم المرور، إلا أن المتوفية عبرت من أسفل البوابة، ما أسفر عن اصطدام القطار بها، ومفارقتها الحياة فى الحال.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة العياط، أن الحادث أسفر عن حدوث تعطل بحركة القطارات يصل إلى نصف ساعة، وهى فترة رفع الجثة، لتعود حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.

ومن جانبه أيد شقيق الضحية أقوال عامل المزلقان، ولم يشتبه فى الواقعة جنائيا، وتم نقل الجثة لمستشفى العياط المركزى، حيث صرحت النيابة بدفنها.

تلقى العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة بلاغا يفيد مصرع ربة منزل صدمها قطار بالعياط.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن "حليمة.ع" ربة منزل، صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية البليدة بالعياط، مما أسفر عن مصرعها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.