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ضبط سيدة قدمت حساب بنكى مزور للحصول على قرض بقيمة 2 مليون جنيه

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:54 ص
ضبط سيدة قدمت حساب بنكى مزور للحصول على قرض بقيمة 2 مليون جنيه المتهمة
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط سيدة لتقديمها كشف حساب بنكى مزور بقصد الحصول على قرض بنكى لتمويل المشروعات بقيمة 2 مليون جنيه.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تفيد قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة بورسعيد بالتقدم لفرع أحد البنوك بالجيزة بكشف حساب مزور منسوب لأحد البنوك مثبت به حركة بنكية من سحب وإيداع نشطة برصيد (1,016,571 مليون وستة عشر ألف وخمسمائة واحد وسبعون جنيه) بقصد الحصول على قرض بنكى "تمويل مشروعات صغيرة" بقيمة (2.000.000) اثنان مليون جنيه مستغلة شركتها، وتوصلت التحريات إلى قيام (صاحبة مكتب للإستيراد)، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، والمحتجزة حاليًا احتياطيًا على ذمة قضية "نصب" لإستيلائها علي مبلغ (13,000,000 مليون جنيه) من ضحاياها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الزهور بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والسابق إتهامها فى (21) قضية "نصب- تبديد"، ومطلوب التنفيذ عليها فى عدة أحكام قضائية متنوعة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إستخراج المتهمة من محبسها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، وأضافت بإستخدامها تقنيات حديثة فى عمليات التزوير كانت تحتفظ بها فى مقر الشركة الموقوف نشاطها حالياً، وتخلصت من تلك المنظومة قبل ضبطها، كما أن كشف الحساب المزور هو مماثل لكشف حساب صحيح خاص بأحد الشاكين بالقضية المحبوسة على ذمتها حالياً دون علمه، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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