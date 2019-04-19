video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. وزير التنمية المحلية: لن يتحقق النجاح بدون الكوادر القيادية والشبابية

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:20 ص
صور.. وزير التنمية المحلية: لن يتحقق النجاح بدون الكوادر القيادية والشبابية حفل تخريج الدفعات الجديدة بمركز التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة.

وأكد شعراوى فى بيان اليوم، اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل مؤكداً أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتحويله لأكاديمية متخصصة لتخريج القيادات المحلية فى مصر وليحاكى أرفع المعاهد والأكاديميات الإدارية لإعداد القادة فى العالم.

وكان مركز التنمية المحلية بسقارة قد احتفل بانتهاء 4 برامج تدريبية وهى الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق ومهارات العاملين بإدارات الموازنة وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية فى مجال الشئون القانون.

ويأتى تنفيذ هذه الدورات فى ضوء اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها فى المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع و فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

المحافظات تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وزير التنمية المحلية: غرف عمليات بالوزارة والأقاليم على مدار الساعة.. شعراوى يوجه بإنهاء الإجراءات وسرعة تجهيز المقرات.. مقاعد متحركة لكبار السن

التنميه المحليه

مركز التنميه المحليه بسقاره

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة