صور.. وزير التنمية المحلية: لن يتحقق النجاح بدون الكوادر القيادية والشبابية

كتب على عبد الرحمن

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة.

وأكد شعراوى فى بيان اليوم، اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل مؤكداً أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة وتحويله لأكاديمية متخصصة لتخريج القيادات المحلية فى مصر وليحاكى أرفع المعاهد والأكاديميات الإدارية لإعداد القادة فى العالم.

وكان مركز التنمية المحلية بسقارة قد احتفل بانتهاء 4 برامج تدريبية وهى الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة المحلية للعاملين بالإدارة المحلية وصقل مهارات العاملين بإدارات الأمن وكيفية حماية الأبنية الحكومية والمرافق ومهارات العاملين بإدارات الموازنة وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية فى مجال الشئون القانون.

ويأتى تنفيذ هذه الدورات فى ضوء اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التى يقومون بها فى المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع و فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.







































