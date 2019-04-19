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صور.. وزير الآثار يصل الكرنك لافتتاح معبد الإيبت وفتحه للزيارة لأول مرة

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:23 ص
صور.. وزير الآثار يصل الكرنك لافتتاح معبد الإيبت وفتحه للزيارة لأول مرة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار
آمال رسلان - الأقصر أحمد مرعى
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وصل الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، اليوم الجمعة، إلى معبد الكرنك لإعلان ضم "معبد الإيبت" فى منطقة الكرنك الفرعونية، والذى تم ترميمه خلال الفترة الماضية وتطويره لفتحه لأول مرة أمام الجمهور، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من أعضاء مجلس النواب والفنانة يسرا. 

وكانت قد أعلنت وزارة الآثار عن إتاحة مواقع جديدة للزيارة للمصريين والأجانب، إذ من المقرر أن ينضم "معبد الإيبت" فى منطقة الكرنك الفرعونية، لقائمة المزارات فى احتفالات يوم التراث العالمى بشهر أبريل الجارى، حيث جرت داخله أعمال مشروع ترميم وتطوير المعبد الخاص بالمعبودة "إيبت" والواقع على المحور الجنوبى من معبد آمون رع بالكرنك.

 

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار (1)
 

 

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار (2)
 

 

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار (3)
 

 

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار (4)
 

 

الدكتور خالد العنانى وزير الآثار (5)
 

 


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