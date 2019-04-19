video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 07:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. نقل المياه المقدسة إلى قصر تايلاند الكبير قبل تتويج الملك الجديد

الجمعة، 19 أبريل 2019 06:39 ص
صور.. نقل المياه المقدسة إلى قصر تايلاند الكبير قبل تتويج الملك الجديد نقل أوانى الماء المقدس
كتب أحمد علوى
إضافة تعليق

شارك المئات من المسئولين التايلانديين فى مسيرة لإيصال المياه المقدسة إلى القصر الكبير من وزارة الداخلية، استعدادًا لحضور حفل التتويج القادم للملك التايلاندى مها فاجيرالونجكورن فى بانكوك.

 

وأظهرت العديد من الصور التى نشرتها وكالة رويترز للأنباء، ضباط الداخلية التايلاندية، وهم يحملون أوانى تحتوى على مياه مقدسة لتسليمها باسم وزارة الداخلية لصالح حفل التتويج المرتقب للملك التايلاندى مها فاجيرالونجكورن فى بانكوك.

 

وكان القصر الملكى قد أعلن فى تايلاند، أنه سيتم تتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن رسميا في الرابع من شهر مايو المقبل.

 

2019-04-10T105540Z_767998485_RC17D7F88B10_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
 
2019-04-10T111200Z_1633574328_RC17DC943F40_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
2019-04-12T085902Z_1995479220_RC1CC9B578B0_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
 
2019-04-12T085912Z_2110985150_RC119F151500_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
 
2019-04-18T035738Z_221487749_RC1DED34D3A0_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 

 

2019-04-18T035747Z_2104856057_RC1826B4BBE0_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
 
2019-04-18T035902Z_720700316_RC16F8736FE0_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION
 
2019-04-19T035911Z_2106501577_RC19CE77CD00_RTRMADP_3_THAILAND-KING-CORONATION

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملك تايلاند يجرد رئيس الوزراء السابق شيناواترا من أوسمة ملكية

ملك تايلاند يدعو "للأمن والسعادة" فى ظهور مفاجئ عشية الانتخابات

تايلاند

الملك التايلاندى

ماها فاجيرالونجكورن

اخبار العالم




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة