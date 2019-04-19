صور.. نقل المياه المقدسة إلى قصر تايلاند الكبير قبل تتويج الملك الجديد

كتب أحمد علوى

شارك المئات من المسئولين التايلانديين فى مسيرة لإيصال المياه المقدسة إلى القصر الكبير من وزارة الداخلية، استعدادًا لحضور حفل التتويج القادم للملك التايلاندى مها فاجيرالونجكورن فى بانكوك.

وأظهرت العديد من الصور التى نشرتها وكالة رويترز للأنباء، ضباط الداخلية التايلاندية، وهم يحملون أوانى تحتوى على مياه مقدسة لتسليمها باسم وزارة الداخلية لصالح حفل التتويج المرتقب للملك التايلاندى مها فاجيرالونجكورن فى بانكوك.

وكان القصر الملكى قد أعلن فى تايلاند، أنه سيتم تتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن رسميا في الرابع من شهر مايو المقبل.