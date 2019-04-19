صور.. محافظ القاهرة يرتدى تيشرت "شارك" لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

ارتدى آلاف المشاركين فى ماراثون المشى الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت شعار "شارك"، على رأسهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تيشرتات كتب عليها شعار الماراثون وكلمة تحيا مصر، وذلك لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

واستخدمت محافظة القاهرة، حافلات مكشوفة أذاعت من خلالها أغانى وطنية تحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الذى يجرى الآن فى الخارج ويستمر 3 أيام والمقرر إجراؤه غدا فى الداخل لمدة 3 أيام.

ويشارك فى ماراثون المشى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وجميع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء وقيادات المحافظة وآلاف الشباب.

وينطلق الماراثون من ساحة ميدان عابدين أمام ديوان محافظة القاهرة، وصولا إلى ميدان سراى الجزيرة مرورا بشارع البستان وميدان التحرير.