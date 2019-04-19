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صور.. محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء للوقوف على جاهزيتها

الجمعة، 19 أبريل 2019 01:28 ص
صور.. محافظ البحيرة يتفقد لجان الاستفتاء للوقوف على جاهزيتها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عددًا من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمركز أبو حمص .

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (1)

كما تفقد محافظ البحيرة بتفقد لجنة مدرسة عرفان وبركات الابتدائية بمدينة أبو حمص التى تضم لجنتين بإجمالى 4600 ناخب وناخبة، كما تفقد لجنة مدرسة الإرشاد الإعدادية ومدرسة الجرادات بمجلس قرية جواد حسنى وشدد على ضرورة مراجعة كافة التجهيزات اللازمة لضمان سهولة قيام الناخبين للإدلاء بأصواتهم .

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (2)

ووجه محافظ البحيرة بضرورة توفير أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية، وإقامة مظلات انتظار أمام اللجان للمواطنين .

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (3)

كما قام محافظ البحيرة بتفقد أماكن المبيت المخصصة لقوات الأمن، وذلك بالمدرسة التجريبية بالمدينة واطمأن على توافر كل سبل الراحة اللازمة لهم.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (4)

رافق المحافظ فى جولته حازم الأشمونى السكرتير المساعد وسعد الله طواقة رئيس مركز ومدينة أبو حمص ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (5)
 
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (6)
 
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (7)
 
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة (8)
 

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