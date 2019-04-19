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صور..مؤتمر جماهيرى حاشد قبل انطلاق التصويت على الاستفتاء بالمنوفية

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:23 م
صور..مؤتمر جماهيرى حاشد قبل انطلاق التصويت على الاستفتاء بالمنوفية التصويت على الاستفتاء بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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نظم مركز شباب قرية شعشاع التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مؤتمر جماهيرى حاشد للتعريف بالتعديلات الدستورية بحضور نخبة من القيادات السياسية والتنفيذية بالمنوفية والإعلاميين.

عقد المؤتمر تحت شعار " أنزل وشارك واعمل الصح " ويوم فى حب مصر، بحضور الدكتور أحمد القزاز،  رئيس مركز ومدينة اشمون، مجدى رياض وسالم الجندى نائبى رئيس المدينة، سعيد عبدالعزيز امين شعبة المبدعين، الدكتور أنور الشهبه مدير أوقاف اشمون، القص فليمون يونان،  راعى كنيسة منيل عروس، ممدوح عطية نجم الدين عمدة القرية وسعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية ، حيث أشرف  على تنظيم المؤتمر المحاسب ماهر فهيم عبدالحليم ،  ومحمد ممدوح نجم الدين رئيس مجلس إدارة مركز شباب شعشاع، وبحضور العديد من القيادات .

وأكد الجميع على ضرورة المشاركة المشاركة التصويت على التعديلات الدستورية أجل الاستقلال وتحقيق التقدم والحفاظ على الوطن ، كما تضمن المؤتمر شرحا   للمواد التى سيتم تعديلها . 

 

التصويت على الاستفتاء بالمنوفية (1)
 
التصويت على الاستفتاء بالمنوفية (2)
 
التصويت على الاستفتاء بالمنوفية (3)
 
التصويت على الاستفتاء بالمنوفية (4)
 

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