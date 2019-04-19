صور.. مأساة "خلود" 20 سنة فى جسم طفلة.. ووالدها يناشد بتوفير علاجها

كتبت - إيمان مهنى

عندما تشاهد "خلود" للوهلة الأولى تتغذى كالأطفال، ستعتقد أن عمرها أقل من عامين، لكنها الحقيقة هى عمرها 20 عاما، لتصبح إحدى الحالات النادرة، لعروسة بوجه طفلة أقل من 100 سم ووزن 5 كيلو لا تتحرك أو تتكلم.



خلود

وتعيش خلود أحمد مع أسرتها الصغيرة بمحافظة المنوفية، وقال والدها أحمد وهو موظف على المعاش، لـ"اليوم السابع"، إنه بعد إنجاب أبنائه الثلاثة بعشر سنوات حملت زوجته فى توأم خلود وخالد، وتمت الولادة بشكل طبيعى، وجاء الولد طفلا طبيعيا، أما "خلود" وزنها كيلو و300 جرام وتعانى من شفة أرنبية، وشق فى سقف الحلق، وحجزت فى الحضانة لأكثر من شهرين.



خلود

وأكد والد خلود: بدأنا دوامة التنقل بين المستشفيات والأطباء، فى البداية كان التشخيص نقص تغذية ويتم منحها مقويات، ولكن دون أى تقدم فهى لا تتكلم أو تتحرك أو تنمو، مضيفا: "20 عاما لم نهمل يوما فيها سلكنا كل الطرق وأنفقت كل مدخراتنا على أمل أن تتحسن"، لافتا إلى أنها عند عمر 14 عاما قمنا بإجراء تحليل نقص هرمونات النمو.



خلود

وأضاف، ابنتى مثل الطفل الرضيع، فهى طول الوقت تكون نائمة فى سرير مخصص، وغذاؤها هو عبارة عن خضراوات مطحونة فى الخلاط، وتقوم والدتها كل صباح بتغيير الحفاضة لها، ثم تجلس على كرسى للرضاعة.

وتابع والد خلود، أننا لا نكل من رعايتها بالعكس هى عطية الله، لكن ما يقلقنى هو صعوبة رعايتها بعد وفاتى أنا ووالدتها.

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