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صور.. قنصل مصر بجدة وعشرات المصريين يدلون بأصواتهم على تعديل الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 10:34 ص
صور.. قنصل مصر بجدة وعشرات المصريين يدلون بأصواتهم على تعديل الدستور القنصل المصرى فى جدة يدلى بصوته
كتب محمد تهامى زكى
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أدلى السفير حازم رمضان، القنصل العام لمصر فى جدة، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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واستقبل السفير، عشرات المصريين فى جدة، الذين توافدوا على مقر القنصلية وشاركوا بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مقدما لهم كل التسهيلات للمشاركة فى العملية الديمقراطية.

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وتوافد الآلاف من المصريين فى الخارج أمام السفارات المصرية للمشاركة فى الاستفتاء واصطفوا طوابيرا طويلة للتصويت من أجل مستقبل أفضل لبلادهم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة التطوير والتنمية.

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وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد في الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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