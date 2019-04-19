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صور.. حاجزو إسكان مستقبل الإسماعيلية: 20 عمارة لم يتم تسليمهم منذ 19عامًا

الجمعة، 19 أبريل 2019 07:00 ص
صور.. حاجزو إسكان مستقبل الإسماعيلية: 20 عمارة لم يتم تسليمهم منذ 19عامًا
الإسماعيلية – جمال حراجى
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مشروع الـوحدات السكنية بمدينة المستقبل حكاية قديمة عمرها 19 عامًا ويقع المشروع السكنى على مسافة 10 كيلومترات من مدينة الإسماعيلية، بمدينة المستقبل، وهى من المدن الجديدة لحل أزمة الإسكان داخل مدينة الإسماعيلية.

1- توقف العمل بسبب الإعتمادات المالية

وفى عام 2000 أعلنت محافظة الإسماعيلية عن الحجز فى مشروع إسكان جديد للشباب، وبالفعل بدأ عدد كبير من المواطنين فى التقدم لهذا المشروع أملا فى الحصول على وحدة سكنية وسدد كل مواطن مقدم 10 آلاف جنيه مقدم أقساط للوحدة وقسط شهرى وقتها كان 94 جنيهًا، وتم إنجاز 20 عمارة من 40 عمارة، كل عمارة 24 وحدة بإجمالى 960 وحدة، وتم تسكين المرحلة الأولى وبقيت المرحلة الثانية لم تسلم نتيجة تأخر المقاول فى البناء وبعض المشكلات الأخرى التى أدت إلى توقف المشروع، وفى عام 2014 تم البدء فى المشروع من جديد وانتهت المرحلة الثانية وهى 20 عمارة لكن لم يتم تسكين الحاجزين وعددهم 252 مواطنًا.

 

2- عمارات لم يسكنها أحد

يقول حسن عبد الرشيد أحد المتضررين أن المشروع توقف لمدة 19 عامًا وعند ما حجزنا الوحدات السكنية كان عمرنا فى الأربعينات والثلاثينات ودفعنا المقدم وهو 10 آلاف جنية ومعنا ما يفيد بأننا من حاجزى هذه الوحدات وانتظرنا طوال السنوات الماضية على أمل أن نحصل على حقنا وبعد كل هذه السنوات لم نتسلم وحداتنا وقال لنا المسئولون إنه تم تحويلنا إلى مشروع آخر وهو الإسكان الاجتماعى بإيجار جديد تابع لبنك الإسكان.

 

3- عمارات الإسكان

ومن جانبه أكد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه هناك تنسيقًا تم بالفعل مع وزارة الإسكان والجهات المعنية وتم التوصل إلى حل جذرى للمشكلة، وسوف يتم تسليم جميع الحاجزين حسب الكشف الموجود بالإسكان، وخلال ساعات سوف يتم عقد اجتماع مع المواطنين من المتضررين للترتيب معهم لاستلام وحداتهم ومعظمها جاهز للتسكين لإنهاء المشكلة تمامًا، مشيرًا إلى أن ملف الإسكان بالمحافظة يشغل حيزًا مهمًا وأولوية أولى، خاصة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى داخل المحافظة، وإزالة أى عقبات تواجه اكتمالها، وتوفير الدعم المالى لإنهاء استكمال هذه الوحدات.


 

 

4- الإنتهاء من التشطيبات
 

 

5- المرحلة الثانية من عمارات المشروع
 

 

6- وحدات لم تسكن بعد
 

 

7- جانب من المنطقة
 

 


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