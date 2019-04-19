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صور.. بأعلام مصر.. أبناء أسيوط بالكويت يشاركون فى الاستفتاء على الدستور

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:56 م
صور.. بأعلام مصر.. أبناء أسيوط بالكويت يشاركون فى الاستفتاء على الدستور ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور
أسيوط ـ محمود عجمي
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واصل ابناء محافظ أسيوط  بدولة الكويت، توافدهم للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك منذ الصباح في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الخارج.
 
ورفع أبناء أسيوط بدولة الكويت أعلام مصر، مرددين الأغاني الوطنية وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى التعديلات الدستورية أثناء توجههم إلى مقار الاستفتاء داخل السفاره المصرية بالكويت.
 
وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل. 
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (1)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (2)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (3)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (4)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (5)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (6)\
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (7)
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ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (8)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (9)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (10)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (11)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (12)
 
ابناء أسيوط بالكويت يشاركون في الاستفتاء علي الدستور (13)
 
 
 

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