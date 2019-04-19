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صور.. الرئيس الأوكرانى يحشد مؤيديه قبل مناظرة مرتقبة مع منافسه

الجمعة، 19 أبريل 2019 02:43 م
صور.. الرئيس الأوكرانى يحشد مؤيديه قبل مناظرة مرتقبة مع منافسه
رويترز
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قبل ساعات من انطلاق مناظرة بين الرئيس الأوكرانى بترو بورشينكو، ومنافسه فى الانتخابات الرئاسية فلاديمير زيلنيسكى، حرص بورشينكو على حشد أنصاره بالعاصمة كييف.

وألقى بورشينكو كلمة أمام مؤيديه، داعيا إياهم إلى المشاركة بكثافة خلال جولة الإعادة المقررة 22 أبريل الجارى.

كان زيلينسكى قد تصدر قائمة المرشحين فى الجولة الأولى، حيث حصل على 30% من الأصوات، بينما حصل الرئيس الحالى على 16% من الأصوات.

من المقرر أن يجري مرشحا الرئاسة في أوكرانيا، الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو ومنافسه الممثل الكوميدي فولوديمير زلينسكي، مناظرة تلفزيونية اليوم الجمعة قبل جولة الإعادة للانتخابات المقرر لها مطلع الأسبوع المقبل.

الأمن الأوكرانى
الأمن الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى بترو بورشينكو
الرئيس الأوكرانى بترو بورشينكو
انتشار أمنى مكثف بالقرب من حملة بورشينكو الانتخابية
انتشار أمنى مكثف بالقرب من حملة بورشينكو الانتخابية
بورشينكو وزوجته
بورشينكو وزوجته
بورشينكو يخاطب مؤيديه
بورشينكو يخاطب مؤيديه
بورشينكو يلوح لمؤيديه
بورشينكو يلوح لمؤيديه
بورشينكو
بورشينكو
قوات الأمن الأوكرانية
قوات الأمن الأوكرانية
مؤيدو بورشينكو يحتفون به
مؤيدو بورشينكو يحتفون به
مؤيدو بورشينكو
مؤيدو بورشينكو

 

 


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