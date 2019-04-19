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صور.. افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بقرية العديسات فى الأقصر

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:14 م
صور.. افتتاح معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بقرية العديسات فى الأقصر سوبر ماركت أهلاً رمضان
الأقصر - أحمد مرعى
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افتتح العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود بالأقصر، اليوم الجمعة، معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" لعام 2019 بالوحدة المحلية لقرية العديسات بحرى، والذي يضم سلع غذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس السيسى، بتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل.

 

وقال رئيس مدينة الطود، هامش افتتاح المعرض بقرية العديسات بحرى، إنه للعام الثالث علي التوالي يتم إقامة المعارض والتي تشتمل على جميع السلع الغذائية الأساسية، لاسيما من الزيت والسمن اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والزيت والسكر والبسبوسة والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والأرز والفول والعدس، مشددًا على ضرورة وجود حملات يومية علي الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

 

وأكد علي القاضي مدير إدارة التموين بالطود، علي التواصل ما بين مديرية التموين بالأقصر ورئاسة مركز ومدينة الطود لمتابعة استعدادات المحافظة خلال شهر رمضان الكريم، مشيراً إلي أن هذه المعارض يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات المحلية، والتى يتم من خلالها توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تتراوح التخفيضات بين 15% و20% مقارنة بالأسعار المثيلة فى الأسواق لتخفيف ‏العبء عن المواطنين بأسعار مناسبة في متناول جميع المواطنين.

 

رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (1)
رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (1)

 

رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (2)
رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (2)

 

رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (3)
رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (3)

 

رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (4)
رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (4)

 

رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (5)
رئيس مدينة الطود يتفقد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بعد إفتتاحه رسمياً لخدمة المواطنين (5)

 


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