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"صباح ومحمد" شقيقان معاقان يطالبان بكرسى متحرك وإجراء عملية جراحية بسوهاج

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:00 ص
"صباح ومحمد" شقيقان معاقان يطالبان بكرسى متحرك وإجراء عملية جراحية بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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مأساة حقيقية يعيشها شقيقان بقرية سعد الله التابعة لمركز سوهاج مع والدتهما السيدة العجوز فى منزل صغير، الشقيقان صباح 40 سنة تعانى من مرض شلل الأطفال وتحتاج إلى عملية جراحية تغيير مفصل للركبتين، أما شقيقها الآخر محمد 41 سنة فهو يعانى من كهرباء بالمخ ولا يتحرك مطلقًا ويرقد على الأرض طوال اليوم، أما الأم العجوز فهى 70 سنة تقوم بخدمة أبنائها وحملهما ومساعدتهما داخل المنزل وكل أملها هو علاج أبنائها على نفقة الدولة وإجراء عملية لابنتها صباح وكرسيان متحركان لهما يتحركان من خلالهما وصرف معاش تكافل وكرامة لابنتها.

الشقيقان صباح ومحمد توفى والدهما منذ سنوات وتعانى الفتاة من شلل الأطفال منذ الصغر وتمشى على عكازين وكل ما تحتاجه هو تغيير مفصل بالركبتين فيما يرقد شقيقها الآخر على الأرض لا يتحرك ويحصل على معاش 320 جنيها فقط ويحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية سعد الله بمحافظة سوهاج والتقى الشقيقان صباح ومحمد ووالدتهما وقالت فى البداية الأم حسنة أحمد 70 سنة إنها تعانى معاناة شديدة منذ سنوات مع نجليها صباح ومحمد وظروفهما المادية صعبة فهى تحصل على معاش ألف جنيه فيما يحصل نجلها محمد على 320 جنيهًا ولا تحصل ابنتها صباح على معاش حاليًا وهى لا تكفى لسد احتياجات المنزل حيث تقوم بشراء العلاج لنجلها محمد وتحتاج إلى المساعدات.

وأضافت الأم أنها تطالب بمساعدتها ماديًا بسبب ظروفها الصعبة وإجراء العملية لابنتها حيث إنها لا تستطيع توفير المبلغ المطلوب لضيق ذات اليد وعلاج ابنها محمد على نفقة الدولة وصرف معاش لابنتها .

فيما قالت الفتاة صباح 40 سنة إنها تعانى من شلل الأطفال ولا تتحرك إلا بالعكازين وتحتاج إلى عملية جراحية ولكن الظروف المادية الصعبة منعتها من إجرائها بالإضافة إلى أنها كانت تحصل على معاش إلا أنه توقف منذ فترة وتحتاج إلى كرسى متحرك وأيضًا شقيقها مطالبة المسئولين بمديرية الصحة بالاستجابة لمتطلباتها بعلاج شقيقها على نفقة الدولة وكرسى متحرك له من مديرية الشئون الاجتماعية أو من الجمعيات الخيرية ومساعدة أمها العجوز ماديًا حيث إن المعاش لا يكفيهم لسد احتياجات ونفقات الحياة فهل من مستجيب

 

للتواصل ت رقم 01025584847

 

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