شاهد..لقطات لإقبال المصريين بالتصويت على التعديلات الدستورية من عواصم العالم

كتب هيثم سلامة

حرصا من أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، فى بناء مستقبل وطنهم، شهدت مقرات السفارات والقنصليات المصرية، إقبالا من المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.