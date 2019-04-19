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سول تتوقع ردا من بيونج يانج على عرضها بعقد قمة رابعة مع "كيم"

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:18 م
سول تتوقع ردا من بيونج يانج على عرضها بعقد قمة رابعة مع "كيم" كيم ومون
أ ش أ
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توقع وزير الوحدة الكورى الجنوبى كيم يون-تشول، اليوم الجمعة، أن ترد كوريا الشمالية على العرض الذى قدمه الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى-إن لعقد قمة رابعة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون. 
وقال كيم- فى تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- "كما ترون، فإن الزعيمين يواصلان التأكيد على الثقة التى ترسخت بينهما، لذلك، فإنه من المحتمل جدًا أن يأتينا الرد من الجانب الكورى الشمالى".
وتحرص كوريا الجنوبية على كسر حالة الركود التى تشهدها المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، تحديدًا عقب انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى العاصمة الفيتنامية (هانوى) دون التوصل إلى اتفاق.
يُذكر أن كيم ومون عقدا 3 قمم العام الماضى، وكان آخر اجتماع لهما فى سبتمبر الماضى بالعاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج. 


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