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سفير مصر بنيوزيلندا لليوم السابع: إقبال كبير على التصويت منذ الصباح الباكر

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:15 ص
سفير مصر بنيوزيلندا لليوم السابع: إقبال كبير على التصويت منذ الصباح الباكر السفير طارق الوسيمى سفير مصر بنيوزيلندا
كتب هاشم الفخرانى
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قال السفير طارق الوسيمى، أن هناك إقبالا على التصويت من قبل المصرين بنيوزيلندا على التعديلات الدستورية، منذ أن فتحت السفارة أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة.

وأضاف لليوم السابع، أن اليوم هو يوم إجازة فيما يعرف بيوم جود فرايداى، داعيا المصريين للدلاء بأصواتهم .

وتجرى عملية التصويت فى (140) مقرًا انتخابيًا فى (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 


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