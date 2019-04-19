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سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور

الجمعة، 19 أبريل 2019 09:03 م
سفير مصر بإيطاليا: توافد المصريين بروما للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.. صور المصريون فى الاستفتاء بروما
كتب أحمد جمعة - محمد جمال
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صرح السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا أن السفارة المصرية فى روما استقبلتُ اليوم 19 الجارى أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط مشاركة من كبيرة من رموز الجالية لممارسة واجبهم الوطنى والتعبير عن آرائهم والمساهمة فى صياغة حاضرهم وتشكيل مُستقبلهم.

وأبدى السفير هشام بدر سعادته الكبيرة لمشاركة عدد كبير من الشباب والنساء من أبناء الجالية المصرية فى عملية الاستفتاء، بما يعكس الوعى الشديد لأبناء الجالية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى وإيصال صوتهم لقيادة الدولة.

المصريون فى إيطاليا (3)

 

وأضاف السفير بدر أن ما لفت انتباهه فى اليوم الأول من الاستفتاء هو قيام أحد الفتيات الكفيفيات بالحضور إلى مقر السفارة المصرية بصحبة والدها للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء، موضحاً أن هذا يعكس مدى الإنتماء والحب الكبير الذى تكنه هذه المواطنة لمصر وحرصها على تكبد عناء ومشقة القدوم إلى مقر السفارة من ضواحى روما للإدلاء بصوتها.

المصريون فى إيطاليا (1)
 

 وأشار السفير هشام بدر إلى أن السفارة المصرية قد قامت بالانتهاء من كافة التجهيزات والترتيبات لاستقبال أبناء الجالية المصرية وتسهيل إدلائهم بأصواتهم، كما قامت السفارة بالتواصل مع أفراد الجالية المصرية لإعلامهم بمواعيد عقد الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحث المواطنين والمقيمين المصريين فى نطاق اختصاص البعثة للمشاركة فى العملية الانتخابية وتعريف الناخبين بإجراءات وإرشادات العملية الانتخابية التى تلقتها السفارة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

المصريون فى إيطاليا (2)
 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم افتتاح مقر اللجنة الانتخابية الواقعة بمقر السفارة فى روما فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم 19 الجارى بتوقيت روما، وتستمر العملية الانتخابية خلال أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجارى من تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.


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