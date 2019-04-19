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الجمعة، 19 أبريل 2019 05:40 م
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سفر وعودة 1660 مصريا وليبيا و287 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:00 م
سفر وعودة 1660 مصريا وليبيا و287 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1660 مصريا وليبيا و287 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1025 إلى الجانب الليبى، بينهم  237 مصريا و838 ليبيا.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 585 بينهم 409 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و176 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 127 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 180 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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