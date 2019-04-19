سفارة مصر فى جنوب أفريقيا تفتح أبوابها لتصويت الجالية باستفتاء الدستور

فتحت اللجنة الانتخابية فى مصر فى "بريتوريا" أبوابها، لاستقبال أبناء الجالية المصرية في "جنوب أفريقيا"، فى موعدها في التاسعة صباح اليوم، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي يُقام على مدار أيام الجمعة، والسبت والأحد.
وأكد السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في "جنوب أفريقيا"، أن السفارة المصرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة في إطار دورها بالعمل على تمكين المواطنين المصريين المقيمين في "جنوب أفريقيا" من التصويت، وأن السفارة المصرية وأعضاءها في استعداد كامل لاستقبال أبناء الجالية المصرية أيام التصويت، كما أشار إلى أنه تم التواصل مع السلطات المعنية في "جنوب أفريقيا" وإبلاغها بموعد إجراء الاستفتاء وتوقيتات التصويت، لضمان تأمين عملية التصويت وتيسيرها في محيط السفارة.
وحول دعوة أبناء الجالية المصرية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قال "عيسى" أن دور السفارة يأتي في إطار إعلام الناخبين وتقديم المعلومات الخاصة بآلية التصويت، وتوعيتهم بأهمية المُشاركة السياسية، مُشيراً إلى أن السفارة قد أصدرت إعلاناً بالأمس أوضحت فيه مواعيد التصويت وكيفيته، والتأكيد على أهمية مطالعة التعديلات الدستورية والانخراط بفاعلية في عملية الاستفتاء وممارسة الحق في إبداء الرأي وفقاً لما كفله الدستور المصري، منوهاً بأنه تم نشر الإعلان على صفحة السفارة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
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