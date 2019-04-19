رجل أعمال روسى يرصد جوائز بـ600 ألف دولار للتحقيقات الصحفية

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أنشأ رجل الأعمال الروسى أوليج ديريباسكا صندوقا بقيمة 600 ألف دولار لدعم تحقيقات صحفية فى الأسباب "الحقيقية" التى تقف وراء قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليه وعلى شركاته فى أبريل الماضي.

ووفقا لبيان نشرته وكالة أنباء (تاس) الروسية على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة، فقد أسس ديريباسكا صندوقا لتمويل جوائز للتحقيقات الصحفية التى تتحرى "الأسباب الحقيقية" وراء العقوبات، كما أسس موقعا إلكترونيا للصندوق يحمل اسم "سانكشننج إنفستيجيشن".



وقال البيان "أُتيح الآن صندوق جوائز يتكون من جوائز بقيمة 300 ألف دولار و200 ألف دولار و100 ألف دولار لدعم الصحفيين الاستقصائيين الساعين لاكتشاف مصادر تلك المزاعم والأسباب الحقيقية وراء إدراج أوليج ديريباسكا على قائمة الأشخاص المجمدة أموالُهم الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الشركات التى أسسها".

ووفقا للموقع نفسه، يوفر الصندوق للصحفيين المقبولين للتحقيق فى العقوبات تمويلا يصل إلى 25 ألف دولار لتغطية تكاليف تحقيقاتهم.



وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ديريباسكا وشركات مملوكة له فى أبريل من العام الماضي، لكنها تراجعت ورفعت العقوبات المفروضة على بعض تلك الشركات، فى يناير الماضي، فيما لم تزل العقوبات المفروضة عليه شخصيا قائمة إلى الآن.