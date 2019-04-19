"راضى جلال" بترت قدمه فى حادث ويحلم بمشروع يساعده للإنفاق على أسرته

بنى سويف :هانى فتحى

شاب فى مقتبل العمر اتجه للعمل فى القاهرة باليومية ليكون نفسه ويستطيع أن يجهز شقة فى منزله ويتزوج كأى شاب فى ذات عمره.

راضى جلال رجيم 34 عامًا من قرية زاوية الناوية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف كغيره من الشباب اجتهد فى العمل باليومية طيلة حياته ليساعد أسرته ويكون نفسه إلا أنه فقد إحدى قدميه فى حادث تصادم.

وقال الشاب راضى جلال رحيم لـ"اليوم السابع": "كنت أعمل فى القاهرة على إحدى السيارات باليومية وأعود إلى أسرتى كل فترة لأزور والدى ووالدتي وفى إحدى الإجازات أثناء وجودى فى القرية استقللت دراجة نارية للذهاب إلى إحدى القرى المجاورة لشراء دواء من أحد الصيدليات لوالدتى إلا أنه تعرضت لحادث تصادم".

وأضاف الشاب: "تم تحويلى عقب أصابتى فى الحادث للمستشفى وأجريت لى عملية جراحية تم خلالها بتر القدم كاملة وخرجت من الحادث فاقدًا لإحدى القدمين، وعقب الحادث تحولت حياتى لجحيم خاصة أننى أصبحت قيد الفراش لا أخرج ولا أستطيع العمل والإنفاق على أسرتى".

وتابع الشاب: "قدمت فى المعاش واحصل على 400 جنيه معاشًا شهريًا إلا أن المبلغ لا يكفى مصاريف العلاج الخاصة به وبوالدته العجوز والتى تعانى من ضعف شديد فى الإبصار، وتوفى والدى منذ عام وكان يتقاضى معاش تأمينات بسيط للغاية ومنذ وفاته ووالدتى تحاول الانتهاء من الأوراق للحصول على المعاش".

وطالب راضى جلال رحيم من المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف توفير مشروع من خلال إحدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية ليساعده على مصاريف والدته ومصاريفه، مضيفًا: "اقتربت من الخمس وثلاثين عامًا وأصبحت بلا وظيفة أو أسرة أو زوجة تساعدنى وتساعد والدتى نظرًا لعدم قدرتى على توفير مصاريف الزواج".