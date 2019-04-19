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رئيس الوزراء العراقى: جادون فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعه مع السعودية

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:00 ص
رئيس الوزراء العراقى: جادون فى تنفيذ الاتفاقيات الموقعه مع السعودية عادل عبد المهدى رئيس الوزراء العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، مواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى ظل توفر الإرادة السياسية.

وقال عبد المهدى - فى تصريح أوردته قناة (العربية) الإخبارية، مساء الخميس - إنه أجرى لقاءات ناجحة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، مضيفا أن العراق جاد فى تنفيذ الاتفاقيات التى تم توقيعها مع السعودية.

وكان وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم قد قال - فى وقت سابق - إنه سيكون هناك تعاون أمنى واستخباراتى قريبا بين الرياض وبغداد.

وأكد الحكيم أنه سيتم العمل - بشكل سريع - على مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، مضيفا أن مذكرات التفاهم أصبحت بمثابة تعهدات بين العاهل السعودى وولى العهد السعودي، ورئيس الوزراء العراقي.

 

 


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