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"رأس النقب" لجنة فى عمق الجبال لإدلاء سكان وسط سيناء بأصواتهم فى الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 05:00 ص
"رأس النقب" لجنة فى عمق الجبال لإدلاء سكان وسط سيناء بأصواتهم فى الاستفتاء اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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انتهت محافظة شمال سيناء من تجهيز لجنة "رأس النقب" وهى أبعد نقطة جبلية ستتم فيها عملية الاستفتاء على تعديل الدستور، تيسيرًا على الأهالى من سكان مناطق وسط سيناء .

وقال نصر الله محمد، رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه بناءً على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بإنهاء كل الاستعدادات المنوط بها الجهات الخدمية لتجهيز اللجان، تم اتخاذ اللازم فى لجنة "رأس النقب" بقرية رأس النقب، ومقرها المدرسة الإعدادية، والتى ستكون مقر المشاركين من أبناء قرية رأس النقب والقرى المجاورة لها.

وقال رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تم التأكيد على تجهيزات الإنارة والمياه وأعمال النظافة، ومقرات إقامة طاقم اللجنة المنوط به الإشراف على سير عملية الاستفتاء، لافتًا إلى أنه توجد فى مركز نخل بوسط سيناء، لجنة أخرى لاستقبال المشاركين ومقرها مدينة نخل.

وقال إن غرفة العمليات فى مجلس المدينة ستتابع أولاً بأول كل المتطلبات الخدمية فى يوم الاستفتاء، لافتًا إلى أن مركز ومدينة نخل، شهد عدة مؤتمرات شعبية للتوعية بأهمية خروج المواطنين والإدلاء بصوتهم والمشاركة دون التأثير على المشارك .

 

 

 

 


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