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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19-4-2019 بمحافظات مصر

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:02 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19-4-2019 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

 
الصغرى العظمى
القاهرة 14 25
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 24
دمنهور 13 21
الإسكندرية 13 21
بلطيم 13 21
مطروح 12 20
السلوم 12 20
سيوة 12 26
بورسعيد 14 20
دمياط 14 20
الزقازيق 12 24 
الإسماعلية 12 25 
السويس 12 25
العريش 11 21
رفح 11 20
رأس سدر 14 25
نخل 10 22
نويبع 17 24
طابا 12 23
كاترين 07 19
الطور 16 26
شرم الشيخ 19 28
الغردقة 18 27 
مرسى علم 19 27
الفيوم 13 26
بني سويف 13 26
المنيا 12 27
أسيوط 12 28
سوهاج 13 29
قنا 14 29
الأقصر 16 30
أسوان 17 31
أبوسمبل 17 31
الوادي الجديد 15 30
شلاتين 19 27
أبو رماد 20 26
رأس حدربة 19 25
حلايب 21 26
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

 
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 35 
المدينة 17 33
الرياض 20 35
المنامة 24 32
أبوظبي 27 38
الدوحة 24 30
الكويت 20 33
دمشق 05 16
بيروت 12 17
عمان 05 14
القدس 07 15
غزة 15 20
بغداد 12 28
مسقط 27 32
صنعاء 21 25 
الخرطوم 22 35
طرابلس 14 24
تونس 14 21
الجزائر 12 16
الرباط 10 18
نواكشوط 19 31
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

 
الصغرى العظمى
أنقرة 00 11 
أسطنبول 06 12
إسلام آباد 18 29
نيودلهي 21 32
جاكرتا 25 32
بكين 10 17
كوالامبور 25 34
طوكيو 10 20
أثينا 10 17
روما 08 22
باريس 10 24
مدريد 07 20
برلين 05 20
لندن 08 20
مونتريال 05 15
موسكو 03 11
نيويورك 12 20
واشنطن 14 24
 
 
 
 
 

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