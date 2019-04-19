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حالة الطقس اليوم الجمعة 19-4-2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 19 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 19-4-2019 فى مصر والدول العربية طقس معتدل - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
 
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
تبقى درجات الحرارة أقل من مُعلاتها لمثل هذا الوقت من العام، بحدود 4-6 درجات مئوية.
ويكون الطقس غائماً جزئياً و بارداً نسبياً في عموم المناطق و مُعتدلاً في الاغوار و البحر الميت و العقبة.
وتتجدد فرص الأمطار اعتبارا من ساعات الصباح، في شمال المملكة وبشكل أقل في أجزاء من الوسط.
وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية. 
 
ليلاً
 
يكون الطقس بارداً في عموم المناطق وبشكل لافت في السهول الشرقية والبادية الجنوبية.
وتستمر فرص الأمطار المتفرقة خاصة في شمال المملكة.
 
وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة. 
 
 
 

الطقس فى فلسطين 

 
 يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط أمطار محلية خاصة في شمال البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
 
 

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