تنفيذ 1445 حكما متنوعا وضبط 114 هاربًا من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1445 حكمًا متنوعًا منها 980حكمًا جزئيا و53 حكم مستأنف و360 حكم غرامات و49 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10250 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. كما تمكنت الحملة من ضبط 114 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.