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تعرف على من له حق الدخول لمقر اللجان الانتخابية خلال عملية الاستفتاء

الجمعة، 19 أبريل 2019 03:11 م
تعرف على من له حق الدخول لمقر اللجان الانتخابية خلال عملية الاستفتاء نماذج لكافة تصاريح متابعة الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات
كتب عبد الله محمود
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بدأت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالخارج، على أن يبدأ التصويت للمصرين المقيمين بالداخل غدا السبت فى تمام الساعة الــ9 صباحا.

يسمح بدخول اللجنة الفرعية لمتابعة ومراقبة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة المشرف عليها، وبناء على ذلك هناك عدة خطوات يجب فهمها واتباعها خلال متابعة سير عملية الاستفتاء.

1 ـ يسمح لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، دون التدخل فى عملية الاستفتاء بأى شكل، بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التى تقررها الهيئة لرؤساء اللجان الفرعية عند الضرورة تحديد مدة تواجد مراسلى وسائل الإعلام.لرؤساء اللجان تحديد عدد الصحفيين والمراسلين الإعلاميين داخل اللجنة لعدم ازدحامها أو عرقلة عملية الاستفتاء. لا يجوز تصوير عملية الاقتراع أو الفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة الحضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى انتهائه.

كما يسمح لوسائل الإعلام بكافة أشكالها بمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكن ضمن ضوابط وشروط.

وهى كالتالى:

يسمح لجميع وسائل الإعلام المصرح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، دون التدخل فى عملية الاستفتاء بأى شكل، بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وفقا للضوابط التى تقررها الهيئة. لرؤساء اللجان الفرعية عند الضرورة تحديد مدة تواجد مراسلى وسائل الإعلام.لرؤساء اللجان تحديد عدد الصحفيين والمراسلين الإعلاميين داخل اللجنة لعدم ازدحامها أو عرقلة عملية الاستفتاء لا يجوز تصوير عملية الاقتراع أو الفرز إلا بموافقة رئيس اللجنة. الحضور فى مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى انتهائه.

 

2 ـ سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات بدخول وتواجد الزائرين داخل اللجان الانتخابية الفرعية أثناء عملية الاقتراع، واللجان العامة أثناء عملية الفرز، كما حددت الهيئة العليا عدة ضوابط وشروط لتواجد الزائرين الزائرين فى اللجان الانتخابية.

وهى كالتالى:

أعضاء الموفضيات الانتخابية من مختلف دول العالم، من ضيوف الهيئة الوطنية للانتخابات " الدبلوماسيون المصرح لهم بمتابعة الاستفتاء.يسمح بدخول مترجم مرافق للزائرين الأجانب، على أن يكون حاملا لتصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات يسمح بدخول اللجنة كل من حصل تصريح زائر من الهيئة الوطنية للانتخابات.للزائر حقوق المتابع، وعليه الالتزام بالضوابط التى يلتزم بها.

 


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