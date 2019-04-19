video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعاون روسى سعودى فى مجال الطيران المدنى

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:12 م
تعاون روسى سعودى فى مجال الطيران المدنى الطيران السعودى
رويترز
إضافة تعليق

بحثت روسيا والمملكة العربية السعودية آفاق تعزيز التعاون بينهما فى مجال الطيران المدنى، وخاصة ما يتعلق بإنشاء مؤسسة مشتركة لصناعة الطائرات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف - خلال لقائه رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الجمعة - أن الجانبين يمتلكان قدرات على تحقيق المشاريع المشتركة فى مجال صناعة الطيران.
كما بحث مانتوروف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - مع المسئول السعودى إمكانية التكامل الصناعي بين روسيا والمملكة العربية السعودية فيما يخص تصنيع الطائرات، والمروحيات المدنية الروسية الواعدة، مؤكدا أن الشركات الروسية والسعودية المتخصصة فى هذا المجال تجرىى مشاورات بهذا الشأن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار سعودى للطاقة: سوق النفط ستتوازن جيدا على الأرجح فى 2019

الخطوط السعودية تسيير 9 رحلات إضافية من القاهرة لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة

السعودية

الطيران السعودى

روسيا

الطيران المدنى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة