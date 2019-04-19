تعاون روسى سعودى فى مجال الطيران المدنى

رويترز

بحثت روسيا والمملكة العربية السعودية آفاق تعزيز التعاون بينهما فى مجال الطيران المدنى، وخاصة ما يتعلق بإنشاء مؤسسة مشتركة لصناعة الطائرات.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف - خلال لقائه رئيس الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الجمعة - أن الجانبين يمتلكان قدرات على تحقيق المشاريع المشتركة فى مجال صناعة الطيران.

كما بحث مانتوروف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - مع المسئول السعودى إمكانية التكامل الصناعي بين روسيا والمملكة العربية السعودية فيما يخص تصنيع الطائرات، والمروحيات المدنية الروسية الواعدة، مؤكدا أن الشركات الروسية والسعودية المتخصصة فى هذا المجال تجرىى مشاورات بهذا الشأن.