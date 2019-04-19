video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 19 أبريل 2019 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترقبوا.. "اليوم السابع" تنفرد بأول حوار مع رئيس البرلمان بعد التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 04:51 م
ترقبوا.. "اليوم السابع" تنفرد بأول حوار مع رئيس البرلمان بعد التعديلات الدستورية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والكاتب الصحفى خالد صلاح
إضافة تعليق
تنفرد اليوم السابع  بأول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والذى أجراه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ، بعد الجهد الكبير الذى بذله البرلمان فى إنجاز التعديلات الدستورية ، وذلك فى عدد السبت من الجريدة المطبوعة على أن ينشر لاحقا على الموقع الإلكترونى.
 
رئيس-مجلس-النواب-الدكتور-على-عبد-العال-والكاتب-الصحفى-خالد-صلاح-رئيس-مجلس-إدارة-ورئيس-تحرير-اليوم-السابع
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والكاتب الصحفى خالد صلاح
 
ويتناول الحوار الذى تنفرد به " اليوم السابع" التغير النوعى فى إدارة جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ، وكذلك الكفاءة فى استيعاب جميع التيارات السياسية بالرغم من صعوبة الأمر واتجاه بعض التيارات للمزايدة بدلا من المشاركة
 
كما يتناول الحوار الاتجاه المحمود للانفتاح على جميع طوائف المجتمع مع مراعاة التنوع والتوازن، وإطلاق المساحة للجميع دون مقاطعة أو اقصاء أو استبعاد، وإثراء النقاش البرلماني الوطني الذي يقوم على تبادل الرأي والرأي الآخر
 
وتناول الحوار أيضا تفاصيل التعامل مع الحركات المعارضة التى طلبت وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتعبير عن رأيها ، وكيف دعاها الدكتور على عبد العال للتعبير عن رأيها بحرية تحت قبة البرلمان وتسجيل موقفها فى مضبطة مجلس النواب
 
التفرقة بين المعارضة فى الداخل والفئات المزايدة فى الخارج والتعامل مع الشائعات وأصعب المواقف التى واجهت البرلمان أثناء مناقشة التعديلات الدستورية ، وهل كان رئيس البرلمان يعلم بمشروع التعديلات قبل تقديمها كاقتراح وما إذا كانت التعديلات الحالية كافية لسد ثغرات الدستورأم لا، وغيرها من التفاصيل والكواليس فى الحوار الذى انفردت به اليوم السابع مع رئيس البرلمان فى عدد السبت من الجريدة المطبوعة.
 
 
 

إضافة تعليق

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

على عبد العال

رئيس البرلمان

خالد صلاح

اليوم السابع

استفتاء الدستور




لا تفوتك
ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

إجراءات تصويت الوافدين في استفتاء التعديلات الدستورية (فيديو جراف)

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

حرام على مصر.. حلال على فرنسا ..ماكرون يستعين بجنرال جيش لإعادة بناء نوتردام.. لم نسمع أى انتقاد إعلامى أو "فيسبوكى" لاختيار "عسكرى" لقيادة الترميم ..والقرار يعكس الثقة الكبيرة فى المؤسسة العسكرية

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

ثورة الجماهير تشتعل ضد مجلس الخطيب عقب خسارة الاهلي أمام بيراميدز.. مطالب بإقالة لاسارتي .. بركان غضب في القلعة الحمراء ضد اللاعبين والإدارة والجهاز الفني بسبب "ضياع" قمة الدوري

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

فيديو.. قبل طرحه 7 يونيو شاهد آخر تريلر لفيم الأكشن Dark Phoenix

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

يعنى أيه هاينودون؟.. قصة أول الحيوانات آكلة اللحوم فى إفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة