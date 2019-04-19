ترقبوا.. "اليوم السابع" تنفرد بأول حوار مع رئيس البرلمان بعد التعديلات الدستورية

تنفرد اليوم السابع بأول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والذى أجراه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع ، بعد الجهد الكبير الذى بذله البرلمان فى إنجاز التعديلات الدستورية ، وذلك فى عدد السبت من الجريدة المطبوعة على أن ينشر لاحقا على الموقع الإلكترونى.

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والكاتب الصحفى خالد صلاح

ويتناول الحوار الذى تنفرد به " اليوم السابع" التغير النوعى فى إدارة جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ، وكذلك الكفاءة فى استيعاب جميع التيارات السياسية بالرغم من صعوبة الأمر واتجاه بعض التيارات للمزايدة بدلا من المشاركة

كما يتناول الحوار الاتجاه المحمود للانفتاح على جميع طوائف المجتمع مع مراعاة التنوع والتوازن، وإطلاق المساحة للجميع دون مقاطعة أو اقصاء أو استبعاد، وإثراء النقاش البرلماني الوطني الذي يقوم على تبادل الرأي والرأي الآخر

وتناول الحوار أيضا تفاصيل التعامل مع الحركات المعارضة التى طلبت وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتعبير عن رأيها ، وكيف دعاها الدكتور على عبد العال للتعبير عن رأيها بحرية تحت قبة البرلمان وتسجيل موقفها فى مضبطة مجلس النواب

التفرقة بين المعارضة فى الداخل والفئات المزايدة فى الخارج والتعامل مع الشائعات وأصعب المواقف التى واجهت البرلمان أثناء مناقشة التعديلات الدستورية ، وهل كان رئيس البرلمان يعلم بمشروع التعديلات قبل تقديمها كاقتراح وما إذا كانت التعديلات الحالية كافية لسد ثغرات الدستورأم لا، وغيرها من التفاصيل والكواليس فى الحوار الذى انفردت به اليوم السابع مع رئيس البرلمان فى عدد السبت من الجريدة المطبوعة.